MN - Casotti: "Se Vos non dovesse giocare subito in Prima Squadra non trarrei dei giudizi definitivi, aspetterei, gli darei il tempo che merita"

Il Milan è sempre più vicino ad accogliere in squadra Silvano Vos, talento dell'Ajax che potrebbe sbarcare a Milano per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Fuori dalle rotazioni di Francesco Farioli ad Amsterdam, il 19enne dovrebbe inizialmente aggregarsi al Milan Futuro di Daniele Bonera, per poi tornare utile in questa o nell'altra stagione anche alla prima squadra di Paulo Fonseca. Di Silvano Vos ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il giornalista Federico Casotti, che ha avuto modo di seguire da vicino il ragazzo nella scorsa stagione.

È complicato vedere Vos con la prima squadra in campo già a partire da quest'anno?

"Al massimo nel girone di ritorno. Poi sono tante le variabili in un campionato, gli infortuni, ci sono le indisponibilità in serie, agende particolarmente fitte, ci sarà da giocare la Champions. Insomma, è difficile fare delle previsioni, magari ce lo troviamo in campo già da novembre, ma io dico che qualora ciò non dovesse accadere, non trarrei dei giudizi definitivi, aspetterei, gli darei il tempo che merita".