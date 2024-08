MN - Casotti: "Vos? La storia di Donnarumma al Milan insegna: quando uno è pronto è pronto e viene lanciato subito"

Il Milan è sempre più vicino ad accogliere in squadra Silvano Vos, talento dell'Ajax che potrebbe sbarcare a Milano per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Fuori dalle rotazioni di Francesco Farioli ad Amsterdam, il 19enne dovrebbe inizialmente aggregarsi al Milan Futuro di Daniele Bonera, per poi tornare utile in questa o nell'altra stagione anche alla prima squadra di Paulo Fonseca. Di Silvano Vos ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il giornalista Federico Casotti, che ha avuto modo di seguire da vicino il ragazzo nella scorsa stagione.

Vos prima al Milan Futuro è poi in prima squadra?

"Questo passaggio intermedio è fondamentale, perché il Milan Futuro deve essere concepito così, e la Juventus lo insegna con la NextGen. È un tipo di squadra che serve per preparare i giocaori al salto verso la prima squadra in maniera meno traumatica rispetto all'allenamento, alle partitelle, alle amichevoli o magari ad una Primavera, che non è il caso di Vos. Quindi anche fare mezza stagione con il MIlan Futuro per poi essere lanciato pronto, senza paura, con le spalle larghe, è un aspetto probabile ma anche abbastanza logico. Poi la storia di Donnarumma al Milan insegna: quando uno è pronto è pronto e viene lanciato subito. Vos dunque non lo valuto un acquisto per l'immediato, ma tutto sommato il Milan può trovare risorse altrove".