MN - Cattaneo su Ibra: "Incute timore, credo sia ancora determinante per vincere le partite"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Ibrahimovic: “Il minutaggio di Ibrahimovic è questo. È uno che incute timore agli avversari quando gioca ma non mi sembra che abbia più di venti o venticinque minuti nelle gambe. Il Milan sembra che abbia prodotto di più con Giroud, ma credo che Ibra sia ancora determinante e decisivo e possa vincere le partite da solo”.