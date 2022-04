MN - Cattaneo sul mercato del Milan: "Mi aspetto un esterno e un nuovo numero 10"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Messias: “Secondo me il Milan interverrà sul mercato, mi aspetto un nuovo esterno nella zona in cui adesso ci sono Messias e Saelemaekers. Dovesse arrivare un nuovo rinforzo mi immagino che uno fra i due possa partire, magari Saelemaekers rimarrà e Messias non verrà riscattato. Al momento sono solo ipotesi, però mi sembra difficile che il Milan ne possa tenere tre in quel ruolo. Credo che i rossoneri si potenzieranno anche sulla trequarti per trovare i gol di chi gioca dietro la punta. Mi aspetto un nuovo numero dieci”.