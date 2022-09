MN - Ceccarini: "Il Milan ha cominciato bene in Champions ma potrà migliorare"

MilanNews.it

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it parlando anche del rendimento in Champions League dei rossoneri: "Credo che questa squadra abbia tanti spunti interessanti e possa essere protagonista anche in questa stagione. Ha cominciato bene il cammino anche in Champions League, sono arrivati 4 punti dalle prime due partite: il pareggio con il Salisburgo e la vittoria interna contro la Dinamo Zagabria. Contro i croati sono stati tre punti importantissimi: il Milan un po’ ha sofferto ma poi ha portato il risultato a casa. Ci saranno comunque ancora tante partite, arriva un mese e mezzo da fare tutto d’un fiato in cui il Milan potrà sicuramente migliorare".