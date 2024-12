MN - Ceccarini: "La dirigenza difende Fonseca: non sono sorpreso. La scelta va difesa finché può essere difesa"

vedi letture

Ci avviciniamo al mercato e ne abbiamo parlato col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. Quali sono le manovre rossonere per gennaio ma anche per giugno?

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Ti sorprende la fiducia ribadita nei suoi confronti da parte della società?

"Non mi ha sorpreso perché dal momento in cui un club fa una scelta deve difenderla finché può difenderla. Chiaro che le ambizioni erano tutt'altre. La fiducia deve essere totale altrimenti se non c’è la giusta convinzione la società deve muoversi in una direzione diversa. È chiaro che, come sempre, tutto è legato ai risultati”.