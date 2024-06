MN - Ceccarini: "Se rrivano offerte fuori mercato, devi per forza prendere in considerazione... Vedi Tonali l'anno scorso"

Stagione sportiva terminata, anche con l'amichevole in Australia contro la Roma che ha chiuso così il 2023/24 del Milan. Tempo pertanto di mercato e abbiamo fatto il punto col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. In esclusiva per MilanNews.it.

Capitolo uscite: c'è il rischio di un addio di un big?

"Io credo che questo discorso non valga solo per il Milan. A oggi arrivano offerte fuori mercato che devi per forza prendere in considerazione, guarda Tonali l'anno scorso che ti ha permesso di rifare una squadra. E poi bisogna pensare a ciò che vuole il giocatore: se un club offre 80 milioni significa che è un club top in grado di garantirgli anche un super ingaggio".

In difesa si muoverà qualcosa?

"Credo che la questione del difensore centrale non sia secondaria. A gennaio il club si è informato per Buongiorno e l'ha fatto con l'intenzione di andare su un giocatore forte come lui. Mi aspetto una richiesta altissima e in questo momento è più un sogno che una concretezza".

Come pensi agirà il Milan?

"Un'operazione importante la devono fare, perché è andato via Kjaer e potrebbe andar via un altro difensore. In Italia il nome perfetto è Buongiorno, poi potrebbero andare su altre soluzioni. Magari uno svincolato e un altro centrale di spessore".