MN - Ceccarini sul rinnovo di Donnarumma: "Offerta Milan giusta e congrua, ora tocca a Gigio dare una risposta"

Niccolò Ceccarini, intervistato da Milannews.it, ha parlato così della trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma: "È una situazione di stallo in questo momento, non mi sembra che siano stato fatti ulteriori passi in avanti. C’è differenza tra domanda e offerta e quindi credo che in questo momento la situazione sia di stallo. Certo, la scadenza è al 30 giugno e quindi non è certo un vantaggio per il Milan. Credo però che l’offerta dei rossoneri sia assolutamente congrua e credo che sia parametrata in maniera giusta rispetto a quella che è la situazione economica del momento. Poi da questo punto toccherà a Donnarumma dare una risposta definitiva prima che si arrivi alla fase caldissima: quando terminerà il campionato mancherà davvero poco alla scadenza del contratto. Analizzandola bene oggi è una situazione di stallo ma l’offerta che ha fatto il Milan è un’offerta giusta".