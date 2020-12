MN - Celtic, Lennon: “Stiamo attraversando un periodo problematico”

Intervenuto nella conferenza stampa pre-partita, l'allenatore del Celtic, Neil Lennon, ha rotto il lungo silenzio stampa che dura dal match contro il Ross County, perso per 2-0 dai biancoverdi (e che è quasi costato l'esonero del tecnico). Queste le sue parole alla vigilia della gara contro il Milan:

Sul possibile esonero: "Dopo la partita di domenica l'avrei compreso, ma il Celtic non è una società che licenzia gli allenatori solo per il gusto di farlo".

Sul momento della squadra: "Stiamo attraversando un periodo problematico, ma non siamo mai stati soli. In questi momenti ho ricevuto un grande aiuto da parte dei giocatori, e questo è sicuramente incoraggiante e confortante".

Sulle proteste dei tifosi: "Siamo arrabbiati, siamo feriti. Percepisco la frustrazione dei tifosi per gli ultimi risultati, ma sicuramente non ha alcuno scopo, in particolare per i giocatori".

Sulle prossime partite: "Dobbiamo andare avanti insieme, con un unico obiettivo che è quello di ottenere successi continui per il club".