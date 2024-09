MN - Champions, Baiocchini: "Ci sono squadre che hanno pescato un calendario più semplice del Milan"

vedi letture

È tempo di Champions League. Con Manuele Baiocchini, giornalista di SkySport al seguito del Milan, analizziamo quello che potrebbe essere il percorso europeo dei rossoneri, partendo da un'analisi complessiva delle avversarie e dalla prima di esse, il Liverpool, ospite martedì a San Siro, per arrivare alle outsiders, passando, ovviamente, per la super sfida del 'Bernabeu' contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Di seguito le dichiarazioni di Manuele Baiocchini raccolte in esclusiva da MilanNews.it.

Come valuti complessivamente il sorteggio del Milan in Champions League?

"Credo che al Milan non sia andata benissimo. Ha preso le due peggiori squadre della fascia uno, cioè Real Madrid, che è la squadra più forte ed è quella da battere con tantissimi campioni, tra cui quello più determinante al mondo che è Mbappé e il prossimo Pallone d'Oro che è Vinicius, e il Liverpool. Della seconda fascia è arrivato il Bayer Leverkusen, che era una delle più temibili. Per la terza fascia è andata un po' meglio, ma dalla quarta è arrivato il Girona, terzo nell'ultima Liga. Poteva andare meglio, ecco. Ci sono altre squadre che hanno pescato un calendario molto più semplice di quello del Milan. Poi il Milan è il Milan, la Champions è la sua casa. Credo che la squadra rossonera sia molto forte e può fare una bella figura; certo, sarà un percorso in salita, ma in Champions non c'è niente di facile per nessuno".