MN - Chiarugi: "Al momento Milan e Napoli le più credibili. Le altre faticano"

Luciano Chiarugi, ex calciatore di Milan e Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha messo l'accento su chi secondo lui saranno le squadre favorite per lo Scudetto e se queste possono essere proprio Milan e Napoli: "Forse è un po’ prematuro. Lo scivolone dell’Inter è stato inaspettato ma questo campionato di sorprese ne sta svelando tante. Guardate la Juventus e la Roma. Al momento Milan e Napoli sono le formazioni più credibili, le altre stanno faticando. Il Milan si sta confermando sui livelli dello scorso anno. Il Napoli ha comprato giocatori giusti trovando una quadratura del cerchio. Per ora credo che l’analisi vada limitata a questo”.