MN - Chiarugi: "De Ketelaere sta deludendo: deve dimostrare rabbia e voglia di guadagnarsi il posto"

Luciano Chiarugi, ex giocatore di Milan e Fiorentina, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha espresso il suo parere anche su Charles De Ketelaere. Queste le sue parole: "Da ex giocatore quando vedo che un calciatore non riesce a entrare in un contesto importante come quello del Milan, con tutte le aspettative del caso, penso che sia un giocatore che sta deludendo. Quando non giochi e ti mettono dentro in partita a gara in corso, bisogna sempre dimostrare di avere rabbia e voglia di guadagnarsi il posto. Questo ragazzo lo vedo invece non convinto delle aspettative che pesavano su di lui all’inizio"