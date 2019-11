MN - Chiarugi: "Ibra potrebbe essere una scelta indovinata ma bisogna valutare cosa fare con Piatek e Leao"

Luciano Chiarugi, intervistato da MilanNews.it, ha detto la sua sull'eventuale acquisto di Ibrahimovic da parte del Milan: "È un po’ il quesito del momento. Ma bisogna fare delle valutazioni: cosa ne sarà di Piatek e Leao se arrivasse Ibra? La società deve fare bene i propri calcoli. Ibrahimovic dice di essere ancora un uomo da gol. Mossa pubblicitaria? L’importante, in questo preciso momento, è trovare i giocatori giusti che possano tirare il Milan fuori da questa situazione. Ibra dovrebbe essere a posto fisicamente, credo che il ginocchio stia bene. Potrebbe essere una scelta indovinata, incuriosisce anche me. Potrebbe sicuramente incidere. In America, però, si presentano giocatori con un passato glorioso, che ci tengono a fare bella figura. Credo che il calcio americano si sia evoluto in maniera straordinaria. Ibrahimovic, dopo l’infortunio, ha avuto voglia di ritornare a giocare. La prospettiva Milan potrebbe essere interessante, ma bisogna valutare attentamente quello che si deve fare con altri giocatori acquistati, vedi Piatek e Leao".