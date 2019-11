MN - Chiarugi: "Il Milan ha le carte in regola per recuperare ma i giocatori devono fare di più"

Luciano Chiarugi, intervistato da MilanNews.it, ha detto la sua sulle possibilità di rimonta dei rossoneri in campionato: "Credo che il Milan abbia tutte le carte in regola, non solo per la sua tradizione ma anche per il grande seguito che ha, con i tifosi che aspettano di vedere la squadra tornare a vincere le partite e riportarsi in una zona più congrua della classifica. Bisogna avere fiducia, ma i giocatori devono fare qualcosa in più: è nel loro interesse. Ci sono ancora tante gare. Come detto, Pioli ha avuto un calendario difficile, ma credo che abbia aggiustato discretamente la squadra, dandogli una precisa mentalità. Auguro al Milan di tornare a livelli ottimali".