MN - Chiarugi: "Il Milan non può fare un altro passo falso. Mi aspetto una Fiorentina aperta"

L'ex calciatore, tra le altre, di Milan e Fiorentina, Luciano Chiarugi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di quello che si aspetta dalla sfida di domenica pomeriggio tra le sue due ex squadre che si incontreranno a San Siro. Queste le sue parole: "La Fiorentina me l’aspetto come sta giocando ultimamente: aperta, convinta di fare gol e di attaccare. il Milan se trova la giornata giusta con i propri giocatori può sfruttare gli spazi che gli darà la Fiorentina se si alza molto. I rossoneri sanno che non possono più fare un passo falso sennò se il Napoli vince con l’Udinese il vantaggio salirebbe a 11 e renderebbe tutto più complicato".