MN - Chiarugi: "Leao e Theo devono capire che possono vincere tanto con la maglia del Milan"

Mezzo secolo, tanto ci è voluto per vedere un altro gol Olimpico del Milan. Christian Pulisic al Brugge 50 anni dopo Luciano Chiarugi. Stesso stadio, San Siro, anche qui gol che sblocca la partita. E stesso esito finale, ossia vittoria rossonera. Era il 24 novembre 1974 quando l'attaccante sorprese il portiere dell'Ascoli, in una partita di campionato poi vinta per 2-0 dove la seconda rete fu sempre sua. Lo stesso Chiarugi ricorda quel pomeriggio ai microfoni di MilanNews.it.

Da ex attaccante come valuta il momento di Leao?

"Si dimentica che è stato decisivo per la conquista dello scudetto. Chiaro. sta vivendo un momento difficile e penso che Fonseca proverà a recuperarlo, perché sa bene che non può privarsi di lui pur cercando delle alternative. Io dico però che Leao, così come Theo che è un altro giocatore dal quale ci si aspetta molto, deve capire che il Milan è un grande club e che può vincere tanto con questa maglia. E che dipende anche da lui".