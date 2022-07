MN - Chinellato: "Ziyech al Milan? Un trasferimento in Italia non si rifiuta. E approderebbe in una squadra ambiziosa"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, il corrispondente de La Gazzetta dello Sport a Londra, Davide Chinellato, ha parlato così di un possibile inserimento dei rossoneri per Hakim Ziyech del Chelsea: "L’appeal del Milan, complice anche la vittoria dello Scudetto, è sempre importante. Nonostante sia idea diffusa pensare che la Premier League, ad oggi, vada considerata il campionato più competitivo del mondo, un trasferimento in Italia non si rifiuta. Oltretutto si approderebbe in una formazione ambiziosa come quella rossonera".