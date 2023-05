MN - Cirillo: "Dopo Leao perché non tenere anche Diaz? Quando segnano lo stadio fa ancora più rumore"

MilanNews.it

La giornalista di DAZN Barbara Cirillo, contattata da MilanNews.it (qui l'intervento integrale), parla della possibilità per il Milan di trattenere Brahim Diaz dopo essere riusciti a trovare l'accordo per il rinnovo di Rafael Leao.

Blindato Leao, hai la sensazione che il Milan riuscirà a tenere anche Brahim Diaz oppure ha dovuto scegliere tra i due?

“Perché non tenerli entrambi? Sono due giocatori con caratteristiche molto diverse: Brahim ha dimostrato di essere l’uomo giusto al momento giusto, a servizio sempre della squadra. Leao, come dice anche Pioli, vede cose e legge situazioni di gioco che solo lui può. L’unica cosa che hanno in comune è che quando segnano, lo stadio fa ancora più rumore”.