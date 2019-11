MN - Civitarese: "Ibra non è solo un discorso tecnico, è l'impatto nello spogliatoio"

Roberto Civitarese, mental coach di giocatori professionisti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Ibrahimovic, con il quale il Milan sta trattando: “Su Ibrahimovic non è neanche tanto solo un discorso dal punto di vista tecnico, che non è peraltro la mia professione, è proprio a livello di impatto di tutto quello che dicevo prima: concentrazione, del desiderio di raggiungere obiettivi. Infatti, sono convinto che, qualora arrivasse, fisserebbe degli obiettivi: tornare in Europa, piuttosto che fare 50 punti entro una certa data o altro. Sicuramente fissa un obiettivo e chi nello spogliatoio andrebbe a contestare un obiettivo? E qui si ritorna al concetto dell’obiettivo comune, condiviso. Io non penso che Ibrahimovic scenda in campo con l’obiettivo di dare il massimo e basta: lui vuole sempre i 3 punti.”