MN - Civitarese: "Il livello del Milan? E' questo. Se non ci saranno cambiamenti"

Roberto Civitarese, mental coach di giocatori professionisti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del prosieguo del Diavolo in questa stagione: “Se non ci sarà nessun cambiamento, io vedo così il Milan, questo è il suo livello. Può migliorare qualcosina, perché il lavoro quotidiano ti migliora qualche aspetto, ma a livello generale il gruppo percepisce una sfiducia. Quello del telefonino, tornando al discorso, lo vedo come un desiderio di allontanarsi dal campo: meno penso al campo e meglio sto. Io ho lavorato con giocatori che, per come stavano vivendo le situazioni nei loro club, preferivano non giocare. Perché se non si gioca ci si scrolla di dosso responsabilità. Con queste premesse, non vedo segnali che possano far pensare ad un Milan che si rialzi.”