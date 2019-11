MN - Civitarese: "Telefono in spogliatoio? Per me è folle avere distrazioni"

Roberto Civitarese, mental coach di giocatori professionisti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dell’uso del cellulare in spogliatoio: “Per me è folle che mezz’ora prima, un’ora prima o due ore prima io abbia distrazioni, che il mio pensiero esca da quella tematica e vada a pensare ad altro. Anche se si dovesse trattare di argomenti professionali, quali un rinnovo di contratto, ma che sono scollegati da quello che devo fare in campo. Quando si parla di concentrazione, l’etimologia di questo termine significa che tutte le mie attenzioni devono stare lì. Io devo spendere tutto me stesso lì dentro. Adesso abbiamo parlato del telefonino, ma io vado oltre: anche i discorsi che si fanno in spogliatoio devono essere funzionali a questo. Una delle cose che ho sempre sofferto, in ambito giovanile, è che quando i ragazzi giocano il sabato, in spogliatoio parlano di quello che faranno il sabato sera. Uno può dire che sia lecito che parlino di quello che vogliono e non faccio un discorso morale, non mi interessa. Ma tu devi stare in partita, è quello il punto. Proprio per allenamento del tuo cervello: devi vivere in modo emozionale quello che poi puoi fare in campo. Allora va da sé che se passa questo concetto, il telefonino in mano è una follia.”