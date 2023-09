MN - Colantuono: "Il Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto insieme a Inter, Juventus e Napoli”

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Stefano Colantuono, tecnico dell’estremo difensore ex Fiorentina, nonché colui che fece esordite Sportiello ai tempi dell’Atalanta (stagione 2013-2014).

Passiamo a Pioli, che tu consoci molto bene. Post derby e Newcastle ha subito critiche non indifferenti, seppur per motivi diversi…

“Del tutto infondate. Stefano è tra i migliori allenatori in circolazione a livello europeo. Basta farsi una chiacchierata di calcio con lui per capirlo al volo. Per me il suo Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto insieme a Inter, Juventus e Napoli”.