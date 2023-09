MN - Colantuono: "Se Pioli fa giocare Giroud è perché ne trae beneficio tatticamente"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Stefano Colantuono, tecnico dell’estremo difensore ex Fiorentina, nonché colui che fece esordite Sportiello ai tempi dell’Atalanta (stagione 2013-2014).

Per quali ragioni, a tuo giudizio, Pioli fa giocare Giroud? Non nutre fiducia rispetto a Jovic e Okafor?

“Non sono nella sua testa e non lo posso sapere. Due fattori sono, tuttavia, certi: Giroud è un giocatore di primissimo livello e Stefano non è un masochista: se lo fa giocare, è perché ne trae beneficio tatticamente”.