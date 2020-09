MN - Collovati: "Donnarumma? Il Milan deve fare un sacrificio, non può permettersi di perderlo a zero"

Fulvio Collovati, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), ha detto la sua sul rinnovo di Gigio Donnarumma: "Dico solo che che se il Milan vuole ritornare a grandi livelli deve ripartire dal numero uno. Purtroppo al giorno d'oggi le regole le dettano calciatori e procuratori, perciò la dirigenza milanista deve fare un sacrificio e lo deve tenere. Non può permettersi di perdere Donnarumma a zero. E' un portiere che ti porta dai 5 ai 10 punti in classifica, in questo momento è il miglior estremo difensore italiano".