MN - Collovati: "Polemiche sull'arbitro Marinelli prima del match? Quest'anno hanno sbagliato di più al Var che in campo"

Milan-Bologna di lunedì sarà arbitrata da Livio Marinelli, fischietto poco esperto della sezione di Tivoli. Dopo i diversi errori che hanno penalizzato il Milan del corso del campionato, c’è stata un po’ di polemica al momento della designazione. A smorzare gli animi, ci ha pensato Fulvio Collovati, che in esclusiva a Milannews.it, ha detto: “Francamente non capisco queste polemiche dei giorni prima. Quando viene designato un arbitro, solo in Italia non va mai bene. Lasciamolo arbitrare e vediamo, oltretutto c’è anche il Var che aiuta gli arbitri in campo. Mi piace discutere degli episodi il giorno successivo la partita, ma per partito preso non critico gli arbitri. Anzi, se devo dirla tutta, in questo momento critico più il Var che chi effettivamente è in campo”.