MN - Colomba: "Maignan trasmette sicurezza a tutto il reparto, è un punto di forza"

© foto di www.imagephotoagency.it

Franco Colomba, allenatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Mike Maignan: “E’ un punto di forza perché sa trasmettere sicurezza a tutto il reparto. Da quando è arrivato si è conquistato la fiducia di tutti. Detto questo, il Milan perde per un po’ un baluardo ma può contare su un portiere come Tatarusanu che è comunque affidabile e si è dimostrato valido ogni volta che è stato chiamato in causa”.