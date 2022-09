MN - Colomba: "Milan e Napoli sono le squadre che producono il calcio migliore"

MilanNews.it

Franco Colomba, allenatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi su come la formazione di Stefano Pioli ritornerà in campo dopo la sconfitta subita contro il Napoli: “Sicuramente non ridimensionato dall’ultima sconfitta con il Napoli. Quella gara poteva risolversi anche con un altro risultato visto ciò che è stato ampiamente prodotto. Sono le due formazioni che, attualmente, producono il calcio migliore in particolare con una manovra fluida e piacevole”.