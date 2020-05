MN - Colombo: "Pioli un signore, sarei sorpresa se rimanesse"

Intervenuta ai microfoni di MilanNews.it (Qui l'intervista completa), la giornalista Monica Colombo ha parlato dell'attuale allenatore rossonero: "Pioli si sta comportando come un signore. Non so quante altre persone al suo posto sarebbero riuscite a mantenere l'aplomb mentre fuori impazza la bufera. Detto questo, tra mezze frasi e ammissioni, su Rangnick mi sembra che ci siamo spinti abbastanza avanti. Sarei molto sorpresa se rimanesse Pioli anche nella prossima stagione".