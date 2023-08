MN - Colombo, si ragiona sul futuro: Genoa e Cagliari alla porta, ma non è da escludere la permanenza al Milan

vedi letture

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, non è ancora certo il futuro di Lorenzo Colombo, attaccante per il quale si sta discutendo tra tutte le parti in causa.

Tra le varie soluzioni ci sono Genoa e Cagliari che spingono per avere il classe 2002 l'anno scorso in prestito al Lecce, anche se non è da escludere una permanenza al Milan.

di Antonio Vitiello