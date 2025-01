MN - Conceiçao, febbre ancora molto alta ma andrà comunque in panchina

Sergio Conceiçao ha ancora la febbre molto alta, ma sarà comunque in panchina questa sera nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Il tecnico portoghese, che farà il suo debutto assoluto alla guida del Milan, aveva dichiarato ieri in conferenza stampa: "Non sono per niente emozionato. Sono raffreddato, ho avuto 39 di febbre stanotte. Per quello ho gli occhi lucidi".

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it