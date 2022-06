MN - Condò chiaro: "Non si può pensare a questo Milan senza Maldini e Massara"

MilanNews.it

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) su Maldini e Massara: "Non è neanche da discutere. Sono rimasto stupefatto dal leggere l'intervista di Maldini, tanto che ho pensato che fossero parole strategiche affinché la catena di comando rossonera non si riempisse di un nuovo anello. Bisognerà capire per il futuro il ruolo di Gazidis; oltre a lui, ci sono anche Maldini e Massara e se c'è qualche ruggine se la risolveranno tra loro... Ma se dovesse arrivare un mister X le gerarchie cambierebbero ed è legittimo che la nuova proprietà possa piazzare un suo AD. È importante che la direzione resti sdoppiata: a Maldini e Massara la parte sportiva, a Gazidis o mister x la parte finanziaria. Sarebbe talmente un'enormità fare a meno di Maldini, dopo un successo del genere e una dimostrazione di capacità del genere, che... non posso neanche pensarci ad un Milan senza Maldini...".