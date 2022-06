MN - Condò su Tonali: "È un campione, unicum al mondo. Impliciti complimenti a Pioli, Maldini e Massara"

MilanNews.it

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) su Tonali: "Tonali è un campione. L'anno scorso, in partenza, la coppia era Bennacer-Kessie e quest'anno, avendo delle opportunità per mostrarsi, Tonali... guarda come ha risposto: è stato fragoroso. Tonali deve essere il perno, anche per questo suo ruolo ibrido: è un po' Pirlo, un po' De Rossi e nel mondo è un unicum: non ce ne sono tanti del suo livello... È implicito il complimento a Pioli, Maldini e Massara: Tonali non aveva fatto una buona prima stagione, ma loro hanno dimostrato che, perseverando sul giovane, avevano ragione".