MN - Condò sul futuro di Ibrahimovic: "Servirà una valutazione fredda, non basata sulla gratitudine"

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) su Ibrahimovic: "Ibrahimovic è stato molto importante nel triennio, basti pensare all'influenza che ha avuto su Leao... è evidente che c'è qualcuno che gli ha rotto le scatole: l'allenatore è sempre come il professore, mentre il rimprovero o i consigli di un compagno di classe dotato di un certo carisma - in questo caso, compagno di squadra - lo senti di più, lo ascolti soprattutto sé lui è il leader del gruppo classe. Non c'è dubbio che Ibra abbia fatto così con Leao. Ieri ho guardato Nadal terrorizzato dal fatto che potesse smettere: quando ci sono campioni anziani, che soffrono fisicamente, sei preparato al fatto che possano non esserci più... Ibrahimovic tornerà dopo il Mondiale e potrebbe avere senso continuare ancora per una stagione; il suo minutaggio è sempre calato negli ultimi anni ed è una valutazione che devono fare i dirigenti e il calciatore e deve essere fredda, non basata sulla gratitudine. Ibrahimovic cosa è disposto a fare? La punta titolare sarà un'altra e lui potrà dare qualità nei minuti finale: se a lui questo basta ben venga".