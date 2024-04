MN - Console e Ambasciatore USA incontrano Pulisic e Musah. Orgoglio nel vederli fare così bene in "uno dei club più importanti e iconici al mondo"

Come anticipato qualche minuto fa (clicca qui) Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, accompagnati da Jack Markell, Ambasciatore US in Italia, e Douglass Benning, Console US in Italia, hanno incontrato all'Hotel Melia i giocatori statunitensi del Milan Christian Pulisic e Yunus Musah.

Nell'incontro si è parlato della nuova vita dei giocatori in Italia, la passione attorno al club e la passione dei tifosi. Nel dettaglio la delegazione americana si è detta molto orgogliosa di vedere due giocatori americani far cosi bene in quello che hanno definito "uno dei club più importanti e iconici al mondo".

di Antonello Gioia.