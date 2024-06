MN - Copa America, Letizia: "Gli Usa possono arrivare fino in fondo: hanno giocatori europei di spessore, su tutti Pulisic"

Il Milan in questo calciomercato sta seguendo con particolare interesse due profili brasiliani con i quali andare a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca: il terzino del Tottenham Emerson Royal ed il mediano del Fluminense André Trindade. Su questi calciatori ha parlato in eslcusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sportitalia Francesco Letizia, che ha detto la sua anche in merito al futuro del difensore argentino Marco Pellegrino e sulla Copa América, competizione nella quale sono impegnati gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

Capitolo Copa América: possono essere gli States un outsider?

"Io penso che gli USA sia una squadra che abbia tutto per arrivare fino in fondo. Per come è fatto il tabellone della Copa América, l'Argentina diventa un problema eventualmente solo in finale, perché gli States sono in parte bassa. E allora in questa Copa América mentre l'Argentina ha la strada spianata verso la finale, nella parte bassa del tabellone ci sono quattro realtà che si daranno battaglia fino alla fine: USA, Brasile, Uruguay e Colombia. Occhio poi anche alle sorprese, volendo, perché anche lo stesso Paraguay, che stanotte ha perso contro la Colombia, non è una squadra morta. Gli Stati Uniti, secondo me, di queste quattro o cinque, è la squadra più attrezzata per arrivare fino in fondo, vuoi perché giocano in casa, vuoi perché hanno giocatori europei di spessore, e Pulisic è quello di più spessore in assoluto. Dal punto di vista di condizione atletica li ho visti molto bene. E' chiaro che alla prima partita l'avversario era quello che era (Bolivia ndr), l'avversario è quello è che anche nella seconda (il Panama ndr), nella terza contro l'Uruguay verranno fatti anche dei calcoli di classifica per capire gli incroci. Il vero battesimo di fuoco è ai quarti, dove tu prenderai la prima o la seconda, a seconda di come arrivi, del girone di Brasile, Colombia e Paraguay. Da lì in poi ogni battaglia è quella giusta. Io penso per che gli Stati Uniti sono una squadra attrezzati per arrivare fino in fondo e fare la storia".