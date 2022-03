MN - Coppa Italia, Milan: cori contro Hakan Calhanoglu

Fonte: da San Siro, Antonio Vitiello e Antonello Gioia

Non si fermano i cori contro Hakan Calhanoglu. Come riferitoci dagli inviati a San Siro, il popolo milanista non ha risparmiato, anche oggi, dagli insulti l'ex numero dieci rossonero, trasferitosi quest'estate a parametro zero all'Inter. Accoglienza (la seconda, ndr) bollente per il turco.