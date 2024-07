MN - Corazza: "Camarda sta facendo molto bene e non dimentichiamo che è un 2008: dovrà essere bravo lui e la famiglia a gestire bene questo momento"

Nell'Italia Under 19 che ha conquistato le semifinali degli Europei, qualificandosi ai prossimi Mondiali Under 20 c'è tanto Milan: Francesco Camarda, Vittorio Magni, Davide Bartesaghi, Kevin Zeroli e Diego Sia costituiscono la colonia più folta della rosa di Bernardo Corradi. Un segnale dell'ottimo lavoro fin qui fatto dal settore giovanile rossonero, anche in prospettiva futura. Ne abbiamo parlato con Daniele Corazza, da oltre vent'anni nel mondo dei settori giovanili: una lunga carriera nel Bologna e l'anno scorso a Sassuolo. In esclusiva per MilanNews.it.

Tra i talenti italiani più luminosi c'è Francesco Camarda

"Sta facendo molto bene e non dimentichiamo che è un 2008. Ha i riflettori accesi e dovrà essere bravo lui e la famiglia a gestire bene questo momento, che è bellissimo. È un talento che fa ben sperare per il futuro del calcio italiano. Il Milan ha un giocatore importante ma non solo lui. Devo dire che nell'ultimo anno la squadra Primavera che mi è piaciuta di più è quella del Milan, oltre che del Sassuolo".

In Under 19 è finito dietro Tommaso Ebone, titolare nella prima partita

"L'ho preso io al Bologna, dopo che aveva avuto un percorso dove era finito persino nei dilettanti. Siamo stati bravi e oggi si vede un giocatore interessante, un combattente che dà tutto in campo. È bravo a tenere palla a far salire la squadra, lavora tantissimo in fase di non possesso e questo lo apprezza molto il ct Bernardo Corradi".