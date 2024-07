MN - Corazza: "Passando alle altre squadre dico di segnarvi il nome di Justin Kumi, mezz'ala del Sassuolo"

Nell'Italia Under 19 che ha conquistato le semifinali degli Europei, qualificandosi ai prossimi Mondiali Under 20 c'è tanto Milan: Francesco Camarda, Vittorio Magni, Davide Bartesaghi, Kevin Zeroli e Diego Sia costituiscono la colonia più folta della rosa di Bernardo Corradi. Un segnale dell'ottimo lavoro fin qui fatto dal settore giovanile rossonero, anche in prospettiva futura. Ne abbiamo parlato con Daniele Corazza, da oltre vent'anni nel mondo dei settori giovanili: una lunga carriera nel Bologna e l'anno scorso a Sassuolo. In esclusiva per MilanNews.it.

Quali sono i giocatori che per Lei possono fare il salto di qualità da qui a qualche anno?

"Camarda non lo nominiamo, sarebbe troppo facile. Ma Zeroli, Sia, lo stesso Liberali e Bonomi sono giocatori che mi piacciono molto. Dico anche Bozzolan, ragazzo che era a Perugia l'anno scorso. Sa fare le due fasi, è bravo in fase di possesso. Giocatore interessante. Passando alle altre squadre dico di segnarvi il nome di Justin Kumi, mezz'ala del Sassuolo".

Nell'Under 20 vicecampione del mondo un anno fa solo un paio di giocatori hanno giocato con continuità in Serie A

"Se analizziamo le situazioni c'è Prati che si afferma nella SPAL e fa un passaggio al Cagliari, mentre Baldanzi trova spazio in un club che è molto attento al settore giovanile come l'Empoli. Sono due realtà dove si è creata l'esigenza di metterli in Prima squadra. Per quello che riguarda gli altri, i club per vari motivi hanno scelto la strada del prestito e spesso mi vien da dire che certi giovani non si tengono in rosa perché si privilegiano i giocatori che arrivano da fuori".