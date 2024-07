MN - Corazza: "Rimanere nelle rose della prima squadra con l'U23 ti aiuta a crescere di più"

Nell'Italia Under 19 che ha conquistato le semifinali degli Europei, qualificandosi ai prossimi Mondiali Under 20 c'è tanto Milan: Francesco Camarda, Vittorio Magni, Davide Bartesaghi, Kevin Zeroli e Diego Sia costituiscono la colonia più folta della rosa di Bernardo Corradi. Un segnale dell'ottimo lavoro fin qui fatto dal settore giovanile rossonero, anche in prospettiva futura. Ne abbiamo parlato con Daniele Corazza, da oltre vent'anni nel mondo dei settori giovanili: una lunga carriera nel Bologna e l'anno scorso a Sassuolo. In esclusiva per MilanNews.it.

In molti restano in una sorta di limbo

"Rimanere nelle rose della prima squadra ti aiuta a crescere di più, poi a un certo punto se non giochi nella prima squadra di appartenenza è giusto che vai a giocare in prestito. Sono pochissimi i casi che arrivano direttamente in prima squadra. All'estero è diverso e i giovani vedono fuori dall'Italia alcuni esempi e cercano pertanto di cogliere un'opportunità in un altro Paese".

Meglio pertanto cercare il percorso di crescita all'estero

"Io non mi sento di sposare l'estero perché penso che con i ragazzi e con i club bisogna creare un senso di appartenenza. Io sono per lavorare con i ragazzi del territorio, giovani italiani. Anche perché il talento in Italia c'è, ma va sviluppato".