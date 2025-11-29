MN - Cori della Sud per Gattuso in tribuna: “Gattuso rompigli il culo”
Come in occasione del derby, il CT della Nazionale italiana Gennaro Gattuso è presente anche questa sera a San Siro per assistere a Milan-Lazio, sfida valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A Enilive.
La Curva Sud ha sfruttato l'occasione dedicangoli qualche coro di quando era calciatore, come ad esempio: “Gattuso rompigli il culo”.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-LAZIO
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri
