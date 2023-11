MN - Costi: "Ibra dirigente? Ho dei dubbi, magari anche Pioli.."

Questo il commento in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte dell'ex difensore rossonero Giandomenico Costi, tema principale? Zlatan Ibrahimovic: "Ibra in società è un punto di domanda, perchè è stato un grande campione da giocatore, ma come dirigente è un'altra cosa, un altro mondo. Sarà importante capire , qualora Ibra dovesse entrare anche nell'area tecnica, che cosa ne penserà concretamente Pioli, le cui scelte potrebbero risultare condizionate".