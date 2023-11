MN - Costi: "Questo Milan è più forte di quello che ha vinto lo scudetto, però.."

vedi letture

Interessante estratto estrapolato dall'intervista, in esclusiva su MilanNews.it, fatta a Giandomenico Costi, ex rossonero nella stagione 1990\1991: "Il Milan può lottare ancora per il titolo, anzi dico che questa rosa è più forte rispetto a quella che ha vinto il campionato nel 2022. Quando ero a Napoli analizzavamo i rossoneri, penso però ci sia un problema. Ci sono alcuni giocatori, imprescindibili per il gioco di Pioli, che in momenti cruciali della partita non rendono bene, sembrano quasi fermarsi. Qui si vede la mano dell'allenatore, che dev'essere bravo a creare stimoli nei ragazzi".