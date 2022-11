MN - Costil sul futuro di Adli: "Se crede che un prestito sia la miglior soluzione per crescere..."

MilanNews.it

Benoît Costil, ex portiere della Francia che vanta oltre 400 presenze nel massimo campionato francese con le maglie di Rennes, Bordeaux e Auxerre, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it e si è così espresso su Adli: “Non sono il suo agente e non sono neanche nella sua testa quindi non spetta a me decidere. Se crede che un prestito sia la miglior soluzione per continuare il proprio percorso di crescita allora meglio per lui. Io mi auguro solo che continui a migliorare e che faccia un salto di qualità per trovare un modo che gli permetta di giocare sempre di più con la maglia del Milan.”