MN - Cucchi: "Giroud può dare ancora tantissimo"

Riccardo Cucchi, ex radiocronista di Radio1, è intervenuto in esclusiva a MilanNews.it, fornendo il suo parere sul passaggio di Giroud al Milan: "Secondo me è un ottimo acquisto. Molti contentano il fatto che non sia più giovanissimo, ma io penso che Giroud possa dare ancora tantissimo. L'ho visto giocare recentemente, il campione c'è ancora, mi auguro solo che sia supportato da una buona condizione fisica. Per il nostro campionato è un arrivo importante. La scelta del Milan di prenderlo è assolutamente ragionevole, soprattutto se pensiamo che ormai nel calcio bisogna conciliare il lato sportivo con quello economico".