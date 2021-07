MN - Cucchi: "Maldini dirigente mi ha sorpreso, il Milan è casa sua e lo sta dimostrando"

Riccardo Cucchi, ex radiocronista di Radio1, ha rilasciato un'intervista a MilanNews, rispondendo così alla domanda su Paolo Maldini, che a giudizio del giornalista sta vestendo molto bene anche il ruolo di dirigente: "Lui è stato un grande campione, ma il passaggio dal campo alla scrivania non è mai facile. Non mi aspettavo potesse essere così bravo anche da dirigente. Non tutti riescono ad essere altrettanto bravi fuori dal campo. Maldini è una persona intelligente, capace e utile. Sta imparando molto velocemente i segreti del mestiere del dirigente. Per me la qualità più importante di Maldini è l'amore per questi colori e questa società, il Milan è la sua casa e lo sta dimostrando".