MN - Cucchi: "Mandzukic è un grandissimo colpo, porterà qualità e esperienza al Milan"

La redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Riccardo Cucchi, ex celebre radiocronista sportivo, per analizzare sia il momento del Milan che il rendimento di alcuni singoli giocatori. Ecco le domande e le risposte: "Una crescita frutto del lavoro di Pioli, della qualità della campagna acquisti attuata in estate e ulteriormente rafforzata dall'arrivo di campioni come Mandzukic, un grandissimo colpo che porterà qualità e esperienza al Milan. Sono ancora convinto che il Milan sia in grado di lottare fino alla fine per riportare a Milano il titolo tricolore".

Il mercato invernale del Milan che cosa dichiara? Crediamo a qualcosa in più del quarto posto o vogliamo allungare la rosa a fronte delle tante assenze?

"Credo che il Milan debba crederci e mi sembra che stia dimostrando di credere nelle proprie capacità. Essere primi al giro di boa non è solo un segnale morale ma anche un risultato tecnico che può esser confermato. E' un campionato molto competitivo, in cui non c'è una squadra favorita sulle altre e in cui il Milan può e deve credere a grandi traguardi. Mi sembra che i rossoneri stiano dimostrando di pensare a obiettivi importanti ma anche al futuro perchè è la squadra più giovane della Serie a con tanti talenti che cresceranno insieme al proprio tecnico, costruendo il futuro della società nelle prossime stagioni"

LEGGI L'INTERVISTA INTEGRALE A CUCCHI