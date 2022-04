MN - Cucchi sulla lotta Scudetto: "Tra le tre battistrada ci sono delle diversità tecniche di fondo"

MilanNews.it

Riccardo Cucchi, noto giornalista e radiocronista, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sulla lotta Scudetto: "Sono convinto che tra le tre battistrada ci siano delle diversità tecniche di fondo. L'Inter è quella che, sulla carta, ha l'organico tecnicamente più forte, il Milan, maturato e cresciuto grazie a Pioli, ha espresso il miglior gioco per un certo periodo di tempo, e il Napoli è una squadra forte che, ancora una volta, è protagonista, ma rispetto alle altre due ha una maggiore fragilità psicologica. L'Inter ha il vantaggio di avere una partita in meno che, comunque, va giocata. Sono convinto che questo campionato si deciderà allo sprint".