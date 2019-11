MN - Cucchi: "Suso? Hashtag crudeli e ineleganti. Non credo sia il più scarso del Milan"

Riccardo Cucchi, noto giornalista sportivo, in esclusiva a MilanNews.it ha parlato di Suso, al centro di molte critiche: “Io sono un frequentatore dei social, mi piace e mi diverto a leggere cosa dice la gente. Permettimi di dire subito una cosa, che ho trovato davvero crudeli e ineleganti alcuni hashtag usati dai tifosi milanisti. Io sono più per un tifo che incoraggi i giocatori, anziché attaccarli, demoralizzarli e considerarli come avversari. Forse anche un po’ per colpa dei social network si è arrivati ad essere nemici di alcuni giocatori in certi casi, e devo dire che su Suso sono piovute critiche crudeli. Non voglio dire che non ci siano ragioni per criticarlo, assolutamente no, ma sono state crudeli. Suso per me ha una qualità importante, che è la visione: è un giocatore che sa a volte trovare la scelta giusta, che non è cosa da poco. Ha delle buone doti tecniche, però certamente ogni tanto si perde, si smarrisce e perde continuità. Credo che la cura di Pioli, averlo fatto entrare a gara in corso e l’avergli fatto assaggiare la panchina, potrebbe indurre il calciatore a trovare più continuità e ad essere più presente sul campo. Però sinceramente io non credo che Suso sia il giocatore più scarso del Milan, è un buon giocatore e sarebbe molto importante per il Milan recuperarlo appieno. Credo che il compito di Pioli sia anche quello di capire bene come poterlo impiegare, che tipo di compiti dargli all’interno della squadra e nella zona mediana del campo. È un giocatore che sa segnare e arrivare al gol, vede la porta. Francamente non è un fuoriclasse, ma non mi sento neanche di dire che sia un brocco.”