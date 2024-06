MN - Cuoghi esprime il suo giudizio sulla presenza delle seconde squadre

vedi letture

Il Milan ha ufficializzato in settimana la nascita del Milan Futuro, la formazione rossonera Under 23 che parteciperà al campionato professionistico di Serie C, inserita nel Girone B. Domani però inizia anche il calciomercato in via ufficiale e quindi nei prossimi giorni ci si aspetta un'impennata di trattative, anche lato Milan. Di questo e non solo ha parlato l'ex rossonero Stefano Cuoghi in un'intervista concessa in esclusiva alla redazione di MilanNews.it.

Con i rossoneri salgono a tre le società con la seconda squadra

"A me personalmente spiace per le piazze che non possono arrivare in Serie A e che in C trovano la loro dimensione. È una cosa che in generale crea malcontento, anche se qualche addetto ai lavori preferisce non dirlo per convenienza…".

Lei è ancora per il prestito a farsi le ossa altrove

"Dipende sempre dal giocatore. Per qualcuno è più facile crescere nel proprio ambiente, per altri magari dà una spinta maggiore fare un'esperienza altrove. Ci sono i pro e i contro ovunque. La mia obiezione è semmai per una questione di campanilismo, nel senso che ho piacere a vedere le piazze delle varie città in Serie C. E infatti se guardiamo, le partite delle Under 23 hanno pochissimi spettatori, molte tifoserie delle squadre avversarie non vanno nemmeno a fare la trasferta".