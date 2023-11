MN - Cuoghi su Milan-Dortmund: "Avevo capito che il destino era segnato dopo il rigore di Giroud: l'ha calciato in modo lezioso"

Momento complicato per il Milan. La squadra di Stefano Pioli sta attraversando un periodo travagliato, avaro di risultati e costellato da continui infortuni che stanno falcidiando la rosa. Nonostante le mille difficoltà occorre adesso rialzare la testa. Per analizzare il rendimento attuale del Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Stefano Cuoghi, calciatore rossonero tra il 1980 e il 1983. Ecco le sue parole:

Come ti spieghi l’attuale momento buio del Milan?

“Se ci riferiamo all’ultima sfida in Champions, io avevo capito che il destino era già “segnato” in seguito al rigore calciato in quel modo lezioso da Giroud dopo pochi minuti…”.